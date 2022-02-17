Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Я бежала за скорой по снегу»: Ляйсан Утяшева рассказала, как умерла ее мать

Евгений Белоусов

Общество
«Я бежала за скорой по снегу»: Ляйсан Утяшева рассказала, как умерла ее мать
Фото: Youtube / А поговорить?

Спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева впервые рассказала, как умирала ее мать Зульфия. Мать телеведущей ушла из жизни в возрасте 47 лет в 2012 году. Как сообщали тогда СМИ, женщина скончалась от внезапного инфаркта.

Утяшева подтвердила внезапность смерти ее матери. В тот день, рассказала она, ничего не предвещало беды. После работы Зульфия пошла в ресторан, где ей внезапно стало плохо. В ресторане ей вызвали первую скорую, а когда женщина вернулась домой, пришлось вызвать еще одну.

По словам, Утяшевой, мать просила просто дать ей полежать, но ее состояние стремительно ухудшалось

— Вижу, что у нее рот сухой, пошла за водой. Прихожу, а у нее уже пена изо рта и язык выпал, она трясется, — рассказала телеведущая.

Когда приехала вторая скорая, Утяшева не отходила от матери ни на шаг, а потом и вовсе «бежала за скорой по снегу». Телеведущая рассказала, что видела, как у ее матери закатились глаза, пока врачи держали ее.

— Я кричала так сильно, что соседи вызвали полицию. А я не отдавала отчета своим действиям в тот момент, не помню, что было, — призналась Утяшева.

На вскрытии Утяшева не была и точную причину смерти матери на не знает. Ей сказали только, что у женщины оторвался тромб. Между тем Зульфия Утяшева никогда не жаловалась на здоровье и даже планировала еще родить. Со своим мужчиной женщина строила планы на будущее, рассказала Утяшева на YouTube-шоу «А поговорить?».

До этого подруга покойной актрисы Евгении Брик рассказала о ее последних днях.

Она рассказала, что звезда фильмов «Стиляги» и «Географ глобус пропил» не позволяла себе впадать в уныние и депрессию и до последнего дня гнала от себя прочь грустные мысли.

Читайте также:
Ляйсан Утяшева Смерть мать
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Все мнения
О проекте