«Я бежала за скорой по снегу»: Ляйсан Утяшева рассказала, как умерла ее мать

Фото: Youtube / А поговорить?

Спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева впервые рассказала, как умирала ее мать Зульфия. Мать телеведущей ушла из жизни в возрасте 47 лет в 2012 году. Как сообщали тогда СМИ, женщина скончалась от внезапного инфаркта.

Утяшева подтвердила внезапность смерти ее матери. В тот день, рассказала она, ничего не предвещало беды. После работы Зульфия пошла в ресторан, где ей внезапно стало плохо. В ресторане ей вызвали первую скорую, а когда женщина вернулась домой, пришлось вызвать еще одну.

По словам, Утяшевой, мать просила просто дать ей полежать, но ее состояние стремительно ухудшалось

— Вижу, что у нее рот сухой, пошла за водой. Прихожу, а у нее уже пена изо рта и язык выпал, она трясется, — рассказала телеведущая.

Когда приехала вторая скорая, Утяшева не отходила от матери ни на шаг, а потом и вовсе «бежала за скорой по снегу». Телеведущая рассказала, что видела, как у ее матери закатились глаза, пока врачи держали ее.

— Я кричала так сильно, что соседи вызвали полицию. А я не отдавала отчета своим действиям в тот момент, не помню, что было, — призналась Утяшева.

На вскрытии Утяшева не была и точную причину смерти матери на не знает. Ей сказали только, что у женщины оторвался тромб. Между тем Зульфия Утяшева никогда не жаловалась на здоровье и даже планировала еще родить. Со своим мужчиной женщина строила планы на будущее, рассказала Утяшева на YouTube-шоу «А поговорить?».

До этого подруга покойной актрисы Евгении Брик рассказала о ее последних днях.

Она рассказала, что звезда фильмов «Стиляги» и «Географ глобус пропил» не позволяла себе впадать в уныние и депрессию и до последнего дня гнала от себя прочь грустные мысли.