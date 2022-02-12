«Ты всегда будешь со мной»: подруга актрисы Брик рассказала о ее последних днях

Фото: instagram/evgeniabrik

Несмотря на тяжелое заболевание, актриса Евгения Брик думала не о себе, а о своих родных и близких даже в последние дни жизни. Об этом рассказала подруга покойной актрисы Дарья Златопольская.

Она рассказала, что звезда фильмов «Стиляги» и «Географ глобус пропил» не позволяла себе впадать в уныние и депрессию и до последнего дня гнала от себя прочь грустные мысли.

— Женя ни на секунду не отступила от света и благодарности. Ни на секунду не впала в эгоистичное уныние. Всегда в разговоре старалась говорить не только о себе, всегда интересовалась моими делами, хотя какие могли быть мои новости по сравнению с тем, что происходило у нее, — написала Златопольская в Instagram.

Она также рассказала, что Брик чувствовала себя супергероем, сражающимся со злом, а все мысли актрисы были о семье.

— Ты будешь со всеми, кто внезапно, может, только сейчас осознал, сколько в тебе было солнца, добра и таланта... И еще ты всегда будешь со мной. Ты всегда будешь, — добавила Златопольская.

Подписчики Златопольской также выразили скорбь по умершей актрисе и попытались поддержать ее подругу в тяжелую минуту.

«Какие замечательные слова. Светлая память Евгении»; «Какие прекрасные слова о ней»; «Много чего я сегодня прочла. Все искренне, но эти слова — так емко и с такой любовью»; «Спасибо, Дарья, за такие слова. Горе горькое», — откликнулись на публикацию подписчики.

В пятницу, 11 февраля, стало известно, что актриса и жена кинорежиссера Валерия Тодоровского Евгения Брик скончалась на 41-м году жизни. Позднее была названа причина смерти артистки.

По данным СМИ, Брик боролась с раком. При этом, когда именно диагноз был поставлен, остается неизвестным. Последние годы актриса проживала в Соединенных Штатах.

Евгения Брик родилась в 1981 году в Москве. В 2004-м окончила ГИТИС под руководством мастера Александра Збруева. Она работала на радио «Маяк», с 2001 по 2020 год снималась в кино. Среди ее известных работ — роли в фильмах «Географ глобус пропил», «Стиляги», «Елки 1914» и многие другие.