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Австрия разрешит въезд россиянам по отрицательным ПЦР-тестам

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Австрия разрешит въезд россиянам по отрицательным ПЦР-тестам
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Австрия с 22 февраля разрешит въезд туристов из России по отрицательному результату теста на коронавирус. Об этом сообщили в австрийском Минтуризма в четверг, 17 февраля.

— Да, согласно принятому решению, российские туристы также смогут въезжать в Австрию по предъявлению отрицательного (результата — прим. «ВМ») теста на коронавирус, — приводит сообщение ТАСС.

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15 января вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал «Вечерней Москве», что с 18 января стартовал новый этап программы туристического кешбэка (частичного возврата денег за путешествия по России). Выгодные условия будут действовать до 12 апреля 2022 года.

По его словам, условия программы останутся прежними: тур должен быть оплачен банковской картой «Мир», сумма кешбэка составит 20 процентов от его стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Отправиться в поездку можно будет до 30 апреля, а в речные круизы — до 1 июня. Он также посоветовал не ограничиваться традиционными направлениями: Сочи, Крым, Санкт-Петербург.

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