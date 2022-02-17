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«Мы ждали!»: Арзамасова выложила трогательное видео с возвращением Авербуха

Иван Юминов

Общество
«Мы ждали!»: Арзамасова выложила трогательное видео с возвращением Авербуха
Фото: instagram/liza_arzamasova

Актриса Елизавета Арзамасова опубликовала видео о том, как она встречает супруга, хореографа Илью Авербуха после Олимпийских игр в Пекине.

— С возвращением домой! Мы ждали! — подписала публикацию артистка.

На кадрах видно, что она не сдерживает слез и смахивает их с лица. Арзамасова украсила дом шариками, а также надела футболку с портретом мужа.

Поклонники актрисы выразили очарование из-за семейной атмосферы данного видео.

«Какая чудесная женщина»; «Вот так надо, чтобы каждого ждали дома»; «Как это прекрасно»; «Очень мило»; «Любви вам и таких негасимых чувств!»; «Как же красиво вы ждали», — написали фолловеры.

15 февраля Арзамасова в своем микроблоге разместила домашние кадры с супругом и сыном Львом, дав понять, что Авербух души не чает в малыше. Постановщик ледовых шоу позволяет наследнику буквально все: если тот хочет «пощипать» отцовскую бороду, никто не будет его останавливать.

Возвращаясь домой после длительных командировок или репетиций, спортсмен не выпускает сына из рук. Артистка сообщила подписчикам, что они со Львом ждут главу семейства дома.

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