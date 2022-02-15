«Милота»: Арзамасова показала кадры, где Авербух затискал маленького сына

Фото: instagram/liza_arzamasova

Актриса Лиза Арзамасова в своем микроблоге разместила домашние кадры с супругом и сыном Львом, дав понять, что фигурист Илья Авербух души не чает в малыше. Постановщик ледовых шоу позволяет наследнику буквально все: если тот хочет «пощипать» отцовскую бороду, никто останавливать его не будет.

Возвращаясь домой после длительных командировок или репетиций, спортсмен не выпускает сына с рук, буквально затискивая ребенка.

Артистка сообщила подписчикам, что они со Львом ждут главу семейства дома. Авербух улетел в Пекин на Олимпиаду. Скучая по супругу, Арзамасова шлет ему милые кадры.

— Сегодня Льву Ильичу исполняется полгода! Как замечательно он выбрал дату появления на свет! Теперь в День влюбленных он всегда будет отмечать свое полугодие, годовой экватор! Зацеловываю его сегодня и за маму, и за папу, потому что Илюша все еще на Олимпиаде, комментирует выступления наших фигуристов. Очень ждем со дня на день его возвращения домой! Шлем через расстояния и часовые пояса нашу домашнюю валентинку, — написала звезда под видео в Instagram.

Поклонников звездной пары умилили семейные кадры.

«Какие вы все замечательные! Так приятно смотреть!»; «Лиза, ну как похож на вас! Маленькая прелесть»; «Сладкий малыш!»; «Милота», — оставили комментарии пользователи.

Арзамасова показала, как сын слушает классическую музыку. Российская актриса нечасто делится подробностями личной жизни. В особенности редко она показывает их совместного с тренером по фигурному катанию Ильей Авербухом сына Льва. Однако на днях артистка решила показать, как малыш слушает классическую музыку.