Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвич отсудил у «Аэрофлота» 150 тысяч рублей за потерянный чемодан

Юлия Курганова

Общество
Москвич отсудил у «Аэрофлота» 150 тысяч рублей за потерянный чемодан
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Москвич отсудил у авиакомпании «Аэрофлот» почти 150 тысяч рублей компенсации за потерянный чемодан. Об этом сообщили в Мосгорсуде.

Согласно материалам дела, инцидент случился еще летом 2019 года, но решение вступило в силу только сейчас. Истец возвращался домой с Канарских островов. Он не обнаружил чемодана на ленте выдачи и обратился с заявлением о розыске. Багаж искали семь месяцев и в конце концов признали утраченным. Претензия о компенсации тоже затерялась, поэтому мужчина был вынужден обратиться в суд.

В иске он указал, что в поездке купил одежду и косметику почти на три тысячи евро и предоставил подлинники чеков. Представитель «Аэрофлота» возражал, указывая, что чеки на иностранном языке, вещи были приобретены за несколько дней до полета и нет доказательств, что они находились в чемодане. Суд отклонил данные доводы.

В итоге авиакомпанию обязали оплатить более 100 тысяч рублей компенсации ущерба, более четырех тысяч — процентов за пользование чужими деньгами, 15 тысяч компенсации морального вреда и 20 тысяч — на оплату юристов.

Решение обжаловал как представитель компании, так и пассажир, который требовал компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Но апелляционная коллегия Мосгорсуда оставила решение без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения, сообщает РИА Новости.

Сотрудник аэропорта объяснил, как «сотни сумок» теряются каждый день. Существует несколько причин, из-за которых багаж в аэропорту так и не находит своего владельца. Об этом рассказал сотрудник одной из авиакомпаний.

По данным последнего доклада швейцарской информационной организации, в 2018 году были утрачены или задержаны 24,8 миллиона чемоданов.

Читайте также:
багаж москвич «Аэрофлот»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Все мнения
О проекте