Москвич отсудил у «Аэрофлота» 150 тысяч рублей за потерянный чемодан

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Москвич отсудил у авиакомпании «Аэрофлот» почти 150 тысяч рублей компенсации за потерянный чемодан. Об этом сообщили в Мосгорсуде.

Согласно материалам дела, инцидент случился еще летом 2019 года, но решение вступило в силу только сейчас. Истец возвращался домой с Канарских островов. Он не обнаружил чемодана на ленте выдачи и обратился с заявлением о розыске. Багаж искали семь месяцев и в конце концов признали утраченным. Претензия о компенсации тоже затерялась, поэтому мужчина был вынужден обратиться в суд.

В иске он указал, что в поездке купил одежду и косметику почти на три тысячи евро и предоставил подлинники чеков. Представитель «Аэрофлота» возражал, указывая, что чеки на иностранном языке, вещи были приобретены за несколько дней до полета и нет доказательств, что они находились в чемодане. Суд отклонил данные доводы.

В итоге авиакомпанию обязали оплатить более 100 тысяч рублей компенсации ущерба, более четырех тысяч — процентов за пользование чужими деньгами, 15 тысяч компенсации морального вреда и 20 тысяч — на оплату юристов.

Решение обжаловал как представитель компании, так и пассажир, который требовал компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Но апелляционная коллегия Мосгорсуда оставила решение без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения, сообщает РИА Новости.

Сотрудник аэропорта объяснил, как «сотни сумок» теряются каждый день. Существует несколько причин, из-за которых багаж в аэропорту так и не находит своего владельца. Об этом рассказал сотрудник одной из авиакомпаний.

По данным последнего доклада швейцарской информационной организации, в 2018 году были утрачены или задержаны 24,8 миллиона чемоданов.