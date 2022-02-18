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Более 23 миллионов квадратных метров асфальта заменят в Москве в 2022 году

Евгений Белоусов

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Более 23 миллионов квадратных метров асфальта заменят в Москве в 2022 году
Фото: АГН Москва

Более 23 миллионов квадратных метров асфальта заменят в Москве в 2022 году. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание, ежегодно весной после установления постоянных положительных температур воздуха начинаются работы по ремонту дорожного полотна, — рассказал он.

По словам заммэра, работы запланированы на таких значимых объектах, как Ленинский и Комсомольский проспекты, Каширское и Ярославское шоссе, улицы Новая Басманная и Бакунинская.

Отмечается, что работы по ремонту дорог проводятся ежегодно, так как в ходе эксплуатации из-за интенсивного движения и многочисленных резких перепадов температуры воздуха в осенне-зимний период образовывается колейность.

После работ по замене асфальта будут нанесены осевые линии дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, а спустя десять дней — линии рядности, пешеходные переходы, стоп-линии, стрелы, дублирующие дорожные знаки и разметка остановок общественного транспорта.

Днем ранее, 17 февраля, Бирюков рассказал, что в рамках обустройства двух новых участков будущего парка «Яуза» в Москве появятся ландшафтный парк и комфортные общественные пространства.

По словам заммэра, при разработке концепции специалистами были учтены исторические и природные особенности территорий и пожелания местных жителей.

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