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Медицинские стартапы в столице получат гранты на использование облачных сервисов

Михаил Алимов

Город
Медицинские стартапы в столице получат гранты на использование облачных сервисов
Фото: Pexels

Столичный центр инновационных технологий в здравоохранении заключил контракт с облачной платформой Yandex.Cloud. Тестируемые в городе медицинские стартапы с искусственным интеллектом получат гранты на использование облачных сервисов для успешной разработки и внедрения их продукта. Об этом в пятницу, 18 февраля, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы заинтересованы в том, чтобы Москва становилась площадкой для внедрения самых инновационных и успешных решений в здравоохранении. Поэтому мы расширяем возможности для команд, занимающихся созданием и внедрением передовых медицинских технологий. Благодаря новому соглашению они смогут получить гранты на сумму до 1,5 миллиона рублей на использование технологической инфраструктуры одного из лидеров российского и мирового рынка облачных сервисов Yandex.Cloud, — рассказала она.

По ее словам, это стало важным шагом для внедрения новых технологий в городское здравоохранение. Компании смогут реализовывать свои проекты, тестировать медицинские технологии на платформе с высшим уровнем защищенности персональных данных УЗ-1.

— Взаимодействие с нашим новым партнером поможет инновационным командам, пилотируемым в московских медицинских организациях, совершенствовать свои продукты за счет использования технологической инфраструктуры «Яндекса»: вычислительных и сетевых ресурсов, хранения данных, инструментов для управления безопасностью. Мы рады предложить нашим стартапам новый полезный сервис, — отметил генеральный директор Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Вячеслав Шуленин.

По словам директора по национальным и стратегическим проектам Yandex.Cloud Анны Лемякиной, облачными сервисами активно пользуются во всем мире. Они позволят повысить скорость и качество работы с данными, передает официальный сайт мэра Москвы.

Облачные сервисы в московском здравоохранении используются по-разному. Так, в облачное хранилище единого радиологического информационного сервиса (ЕРИС) за 2021 год были загружены почти восемь миллионов лучевых исследований. Благодаря этой технологии значительно сокращается время на изучение исследования и интерпретации его специалистом.

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