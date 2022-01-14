Почти восемь миллионов лучевых исследований загрузили в облачные сервисы за 2021 год

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В облачное хранилище единого радиологического информационного сервиса (ЕРИС) за 2021 год были загружены почти восемь миллионов лучевых исследований. Благодаря этой технологии значительно сокращается время на изучение исследования и интерпретации его специалистом. Об этом в пятницу, 14 января, рассказал директор Центра диагностики и телемедицины Сергей Морозов.

— О результатах работы единого радиологического информационного сервиса хорошо говорит количество загруженных медицинских изображений: всего сегодня в сервисе накоплено уже более 16 миллионов лучевых исследований. Это позволило существенно сократить время на получение врачебного заключения. Если раньше от момента выполнения исследования до получения протокола могло пройти несколько дней, то сейчас на это требуется менее часа, — сообщил он.

По его словам, врач-рентгенолог может сразу анализировать результаты из облачного хранилища, в работе ему помогает искусственный интеллект. Пока данным сервисом пользуются около десяти тысяч врачей.

После загрузки лучевого исследования в сервис происходят регистрация, архивация, описание и его проверка. К системе подключено более 1300 единиц оборудования. Среди них компьютерные и магнитно-резонансные томографы, маммографы, денситометры, рентгенографические комплексы, флюорографы и ангиографы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Столичные врачи активно пользуются в своей работе современными технологиями. Одной из них стал цифровой сервис «Ньюс2», интегрированный с единой цифровой платформой здравоохранения ЕМИАС. С его помощью они проверили динамику состояния более 200 тысяч пациентов из коронавирусных стационаров.