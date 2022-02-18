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В ЕП заявили, что Россия представляет угрозу европейской безопасности

Полина Долганова

В мире
В ЕП заявили, что Россия представляет угрозу европейской безопасности
Фото: flickr/european_parliament

Европарламентарий в Польше Анна Фотыга заявила, что действия России угрожают безопасности в Европе. Такое мнение она выразила в своем обращении на имя главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

Парламентарий отметила, что в «агрессивной» политике России нет ничего нового.

По ее словам, аналогичными методами ранее действовали царская Россия и Советских Союз. В список ее обвинений также попали события войны в Чечне и отношения РФ с Сирией и Центральной Африкой.

В своем обращении Фотыга поинтересовалась, осознает ли Боррель, что позиция российской власти является не временным явлением, а результатом последовательной политики.

— Обладают ли дипломаты ЕС, занимающиеся делами Восточной Европы, достаточными историческими знаниями о России? — задалась вопросом парламентарий, чье обращение имеется в распоряжении RT.

18 февраля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Россия ставит под сомнение основные принципы безопасности в Европе и предъявляет западной стороне требования, которые напоминают холодную войну. По словам главы МИД ФРГ, Москва беспрецедентным образом наращивает военные мощности на российско-украинской границе.

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