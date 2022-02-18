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Ефимов сообщил, что москвичи воспользовались чат-ботом «Самострой.net» почти пять тысяч раз

Михаил Алимов

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Ефимов сообщил, что москвичи воспользовались чат-ботом «Самострой.net» почти пять тысяч раз
Фото: Пресс-служба

В столице с лета 2021 года чат-ботом «Самострой.net» воспользовались почти пять тысяч раз. Об этом в пятницу, 18 февраля, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Чат-бот по моментальной проверке земельных участков и объектов капитального строительства был запущен летом 2021 года. С его помощью горожане могут узнать о наличии нарушений, связанных с самовольным строительством. Сервис доказал свою востребованность: за семь месяцев поступило 4 тыс. 881 обращение - это порядка 30 заявок в день. В 372 случаях пользователи получили подтверждение о самострое, — передает его слова агентство городских новостей «Москва».

Всего за прошлый год было демонтировано более двух тысяч объектов самостроя в городе.

По словам начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, для горожан доступен проект «Свободный доступ». Они могут напрямую обратиться к инспектору по поводу самостроя, отправив фото ему в Instagram.

— С момента запуска сервиса в 2020 году в Госинспекцию пришло около 500 обращений. В прошлом году было подтверждено более 100 нарушений, большая часть из них уже устранена, — отметил он.

В Москве также работает Telegram-бот проекта и «Комиссионный контроль», который позволяет узнать о законности возведенных построек. Если ведомство получит несколько обращений по одному объекту, то будет созвана специальная комиссия.

Накануне Овчинский заявил, что жители Москвы могут пройти обучение и принять участие в поиске и ликвидации самостроев в рамках проекта Госинспекции по недвижимости «Доброволец ГИН». По его словам, все совершеннолетние добровольцы пройдут обучение и узнают, как выявить самострой. После прохождения инструктажа граждане смогут сообщать о подозрительных объектах Госинспекции по недвижимости, а сотрудники ведомства — проверять заявление на достоверность и давать обратную связь о результатах проверки.

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