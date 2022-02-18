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МОК рассмотрит вопрос об участии несовершеннолетних в Олимпийских играх

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
МОК рассмотрит вопрос об участии несовершеннолетних в Олимпийских играх
Фото: depositphotos

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) планирует рассмотреть вопрос об участии спортсменов младше 18 лет в Олимпиаде. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщил глава МОК Томас Бах.

По его словам, на повестке у комитета есть ряд вопросов, которые необходимо рассмотреть.

— Это касается, прежде всего, вопроса, связанного с участием несовершеннолетних в соревнованиях взрослых. Мы начали в исполнительном комитете МОК думать об этом, — отметил Бах.

Он пояснил, что речь идет об увеличении минимального возраста для участников Игр.

Бах уточнил, что к переговорам по данному вопросу нужно привлечь Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и представителей спортивных федераций.

Недавно в СМИ появилась информация, что что Международная федерация фигурного катания рассматривает возможность поэтапного повышения возрастного ценза в фигурном катании с 15 до 17 лет. Совет предлагает оставить возраст выхода во взрослые соревнования во всех дисциплинах без изменений в следующем сезоне и начать поднимать его в течение двух следующих.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, в свою очередь, заявила, что возможное увеличение возрастного ценза в фигурном катании не окажет влияния на женское одиночное фигурное катание в России.

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