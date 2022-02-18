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Скончалась вдова Кира Булычева и писатель-фантаст Кира Сошинская

Михаил Алимов

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Скончалась вдова Кира Булычева и писатель-фантаст Кира Сошинская
Фото: pixabay.com

На 89-ом году жизни умерла писатель-фантаст, вдова российского фантаста Игоря Можейко, более известного как Кир Булычев, Кира Сошинская. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Предположительной причиной смерти автора стала острая сердечная недостаточность. Она умерла в своем доме в Большом Тишинском переулке, отмечает агентство.

Кира Сошинская получила образование архитектора. Работала переводчицей, рисовала для книг мужа иллюстрации.

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