В Росреестре сообщили, что почти все территориальные зоны Москвы внесены в государственный реестр

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В столице почти 100 процентов территорий внесены в государственный реестр. В 2021 году в ЕГРН внесли более 30 тысяч территориальных зон города.

— Наполнение реестра недвижимости сведениями о границах территориальных зон решает ряд принципиальных вопросов по регулированию земельных отношений, повышает эффективность процедуры предоставления участков, что, в свою очередь, улучшает инвестиционный климат московского региона, а также влияет на определение налогооблагаемой базы, — рассказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Внесение объектов в ЕГРН сокращает время их постановки на кадастровый учет. Это ведет к улучшению качества услуг, предоставляемых ведомством. Вся информация о территориях отображается на Публичной кадастровой карте.

Недавно сотрудники столичного управления Росреестра поставили на кадастровый учет новый входной павильон Московского зоопарка и пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу. Уточняется, что общая площадь двухэтажной входной группы со стороны станции метро «Баррикадная» составила свыше 1,2 тысячи квадратных метров. Здание оборудовали билетными кассами, турникетами и магазинами сувениров.