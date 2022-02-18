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Володин: Преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем

Полина Долганова

В мире
Володин: Преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем
Фото: Пресс-служба Госдумы

Преступление Украины замалчиваются Соединенными Штатами и НАТО. Такое мнение в пятницу, 18 февраля, выразил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

— Мы не видим ни осуждений, ни расследований преступлений против человечества. Речь идет о гибели людей во время госпереворота в 2014 году, при поджоге Дома профсоюзов в Одессе, во время проведения карательных операций в Донбассе, — написал он в своем Telegram.

Володин заявил, что такие правонарушения не имеют срока давности.

Он также добавил, что все виновные в инциденте должны понести справедливое наказание. Однако вместо этого европейские депутаты придерживаются «страусиной» позиции и руководствуются двойными стандартами.

Спикер Госдумы напомнил, что в Донецке и Луганске были обнаружены массовые захоронения людей.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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