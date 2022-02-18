Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Задержан напавший на полицейского в московском метро

Михаил Алимов

Происшествия
Задержан напавший на полицейского в московском метро
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Столичные полицейские задержали напавшего на их коллегу в метро мужчину. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили в пресс-службе управления СК по Москве.

— По данным следствия, вечером 17 февраля 2022 года на станции «Тульская» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, один из подозреваемых на законные требования представителей власти проследовать в комнату полиции для установления его личности ответил категорическим отказом, после чего начал толкать и замахиваться руками на сотрудников полиции, — говорится на сайте СК.

Второй мужчина начал бить полицейского — сначала ударил ногой в область туловища, а затем начал бить его по голове.

Позже правоохранители задержали молодого человека 2000 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Случаи нападения на представителей власти происходят не только в Москве. В Кызыле мужчина плюнул в лицо полицейскому, а затем угнал у него служебный автомобиль. Спустя некоторое время служебную машину обнаружили с вмятиной на бампере. Вскоре и сам злоумышленние пришел в отделение полиции. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Читайте также:
Москва Полиция Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Все мнения
О проекте