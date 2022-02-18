Задержан напавший на полицейского в московском метро

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Столичные полицейские задержали напавшего на их коллегу в метро мужчину. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили в пресс-службе управления СК по Москве.

— По данным следствия, вечером 17 февраля 2022 года на станции «Тульская» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, один из подозреваемых на законные требования представителей власти проследовать в комнату полиции для установления его личности ответил категорическим отказом, после чего начал толкать и замахиваться руками на сотрудников полиции, — говорится на сайте СК.

Второй мужчина начал бить полицейского — сначала ударил ногой в область туловища, а затем начал бить его по голове.

Позже правоохранители задержали молодого человека 2000 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Случаи нападения на представителей власти происходят не только в Москве. В Кызыле мужчина плюнул в лицо полицейскому, а затем угнал у него служебный автомобиль. Спустя некоторое время служебную машину обнаружили с вмятиной на бампере. Вскоре и сам злоумышленние пришел в отделение полиции. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.