Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным.

— Лукашенко вылетел в Москву для переговоров с Путиным, — сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют обсудить в ходе предстоящих переговоров вопросы безопасности и санкционное противостояние с западной стороной. Об этом рассказал глава белорусского МИД Владимир Макей. По его словам, на переговорах такого рода политики поднимают любые значимые вопросы, которые стоят на повестке дня.

Последняя встреча Путина и Лукашенко прошла в конце декабря в Санкт-Петербурге.

Тогда российский лидер отметил, что за год удалось добиться позитивных результатов в сфере интеграции. При этом он уточнил, что в 2020 году произошел спад в объеме товарооборота почти на 17 процентов из-за пандемии, но в 2021-м случился рост почти на 36 процентов. Путин в связи с этим поддержал решение о допуске белорусских компаний к госзаказам в России. Данная инициатива, по его словам, существенно расширяет возможности для белорусских предприятий.