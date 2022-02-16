Глава МИД Белоруссии назвал темы переговоров Путина и Лукашенко

Фото: Администрация президента РФ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют обсудить в ходе предстоящих переговоров вопросы безопасности и санкционное противостояние с западной стороной. Об этом рассказал глава белорусского МИД Владимир Макей.

По его словам, на переговорах такого рода политики поднимают любые значимые вопросы, которые стоят на повестке дня.

— Будет затрагиваться ситуация в сфере безопасности, на мой взгляд, ситуация в торгово-экономическом взаимодействии, санкционное противостояние с западными странами, вопросы эти обязательно будут затрагиваться, — цитирует министра РИА Новости.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в скором времени он встретится с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщалось в Telegram-канале «Пул Первого».

По его словам, западные коллеги спрашивают его о сроках вывода российских войск из Белоруссии. Он отметил, что этот вопрос является его «личным делом» с Путиным.