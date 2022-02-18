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Депутат посоветовал россиянам не медлить с покупкой жилья

Ирина Игнатенко

Общество
Депутат посоветовал россиянам не медлить с покупкой жилья
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россиянам, планирующим покупку квартиры, не стоит надеяться на падение цен в будущем, а приобретать недвижимость сейчас. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Он отметил, что нет оснований предполагать, что цены будут снижаться, ведь выросла себестоимость строительства на 35–40 процентов в зависимости от проекта.

— Например, окна в два раза подорожали, металл вырос в цене в 2,5 раза, утеплитель — в 2 раза, себестоимость работ подорожала на 40 процентов. Людям могу посоветовать только одно: покупайте сейчас, завтра будет дороже, — отметил Колунов в комментарии РИАМО.

При этом депутат добавил, что не стоит покупать апартаменты, так как этот вид недвижимости все еще имеет статус нежилых помещений.

Колунов также пояснил, что цену продажи застройщик утверждает по согласованию с банками, которые определяют рентабельность объекта. Также на застройщике лежит обязанность строительства дорог и социальных объектов.

Ранее финансовый эксперт объяснил подорожание на рынке жилья.

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