СМИ: Производители продуктов в России начали уменьшать упаковки из-за роста цен

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На фоне роста цен российские производители уменьшают размер упаковок продуктов питания.

В магазинах россияне все чаще стали видеть товары, которые уменьшились по размеру. Так, например, компания Nestle начала поставлять шоколад «Россия» весом 82 грамма, при этом ранее вес продукта составлял 85 граммов.

Кроме того, объем растворимого кофе снизился с 95-ти до 85 граммов. Аналогичным образом со своими товарами поступили и другие производители. Например, объем йогурта Danone теперь составляет 260 граммов, а не 270, как было ранее. В свою очередь компания Heineken теперь продает пиво объемом 0,43 литра вместо 0,45.

По данным исследования компании NielsenIQ, количество товаров с уменьшенным объемом составляет теперь пятую часть от общего числа продуктов на полках магазинов, передает «Коммерсантъ».

Недавно председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ рассказал, что уровень годового прироста цен на продовольственные товары в этом году может оказаться больше 15 процентов. По его словам, наиболее быстрыми темпами дорожают продукты из дешевых категорий. Это крупы, сахар, масло, картофель, макароны, некоторые овощи. В качестве примера он привел капусту, которая в прошлом году подорожала вдвое, а за январь цены на нее выросли в среднем на 17 процентов.