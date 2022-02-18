Рекорд по строительству жилья установили в Подмосковье в 2021 году

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В минувшем году в Московской области построили рекордные 9,5 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. Об этом рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Он отметил, что в 2022 году темпы строительства скорее всего немного снизятся.

— В прошлом году у всех были высокие темпы строительства, в Московской области был поставлен настоящий рекорд — 9,5 миллиона квадратных метров жилья, — заявил Колунов в комментарии РИАМО.

Он отметил, что застройщики смогли пережить пандемийный кризис благодаря существенному снижению ставки по ипотечным займам и субсидированию процентной ставки при проектном финансировании. Также поддержка строительной сфере была оказана на региональном уровне. В результате спрос на недвижимость среди населения вырос.

В 2022 году спрос будет снижаться частично по объективным причинам. Но государство продолжит стимулировать отрасль за счет расселения аварийного жилья, программ реновации.

До этого Сергей Колунов посоветовал россиянам не откладывать покупку квартиры.