Столичные эвакуаторы увезли 4,4 тысячи автобусов и грузовиков нарушителей ПДД в 2021 году

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

За 2021 год специалисты «Московского паркинга» помогли эвакуировать 4,4 тысячи грузовиков и автобусов, водители которых нарушили ПДД. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили в пресс-службе организации.

— К нам часто поступают обращения о неправильно припаркованных на улицах в жилых районах грузовиках, автобусах и негабаритных авто. Такие машины потенциально опасны — мешают проезду автомобилей, в том числе скорой помощи, а также могут стать причиной ДТП. В 2021 году большегрузные эвакуаторы АМПП эвакуировали 4,4 тыс. нарушителей правил парковки и перевозки, — отметили в пресс-службе.

Принимают соответствующие решения представители ГИБДД, МАДИ и Ространснадзора. Большегрузные АМПП в состоянии увезти даже автопоезд и предназначены специально для тяжелой техники. Также они помогают городу при ДТП — растаскивают поврежденные авто.

До этого сообщалось, что порядка восьми тысяч автомобилей, которые препятствовали проезду общественного транспорта, эвакуировали с начала года в Московской области. Эвакуация автомобилей осуществляется в регионе в круглосуточном режиме. Часто машины забирают на остановках, если они препятствуют проезду и нормальной работе автобусов. Нарушителей выявляют по камерам фотовидеофиксации.