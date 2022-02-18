Депутат Колунов уверен, что Подмосковье своевременно решит проблему обманутых дольщиков

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Проблема обманутых дольщиков остается актуальной для Московской области, однако регион должен справиться с ней в установленные сроки. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу разобраться с вопросом обманутых дольщиков до конца следующего года. Такие же задачи поставил перед регионом губернатор Андрей Воробьев.

Сергей Колунов отметил, что практически каждую неделю на территории области сдают или заселяют проблемные объекты.

— Поэтому нет сомнений, что Подмосковье выполнит задачу, несмотря на сложности, и к 2023 году 25 тысяч обманутых дольщиков получат ключи от собственных квартир, — сказал Колунов в комментарии РИАМО.

Он добавил, что нуждается в урегулировании и вопрос с недостроями-таунхаусами. Раньше этого понятия в законодательстве не было, но ситуация изменилась. Теперь таунхаусы приравниваются к жилью, на которое распространяется действие закона № 214-ФЗ, а этот документ регулирует долевое строительство. Это даст возможность защитить обманутых дольщиков.

Ранее Сергей Колунов призвал россиян не затягивать с покупкой жилья.