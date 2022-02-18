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Народный календарь. Как привлечь счастье 19 февраля

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Как привлечь счастье 19 февраля
Фото: pixabay.com

Было поверье, что 19 февраля можно притянуть счастье. Для этого нужно было весь день быть в позитивном настроении и не вступать в конфликты и ссоры с другими людьми. Если люди следовали всем традициям, то год им приносил много счастья и радости.

19 февраля была традиция свататься и ходить друг к другу в гости. Те девушки, которых засватали в этот день, становились хранительницами домашнего очага и пользовались большим уважением среди остальных. Этот день идеально подходил для похода в гости к родственникам или друзьям.

Приметы погоды:

Морозы усилились — к бурной весне.

Если птицы на верхушки деревьев садятся — будет тепло.

Если оттепель на улице — то ждите раннего прихода весны.

Если дождь — то будет урожайным год.

Если выпал снег — ждите холодное лето.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как привлечь счастье 19 февраля

Именины отмечают: Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Марфа, Севастьян, Юлиан.

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