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Рафик Загрутдинов: Фасадные работы в здании школы на 300 мест в Зеленограде почти завершены

Михаил Алимов

Город
Рафик Загрутдинов: Фасадные работы в здании школы на 300 мест в Зеленограде почти завершены
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Специалисты закончили утеплять и остеклять фасад школы на 300 мест в Зеленограде. Об этом в пятницу, 18 февраля, заявил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— На территории будущей школы в районе Савелки завершены монолитные работы, остекление и утепление фасада. Фасадные работы выполнены на 95 процентов. Ввод в эксплуатацию планируется до конца года, — рассказал он.

Школа № 1157 будет построена высотой в четыре этажа, иметь подвал, технические помещения, вентилируемый фасад. Застройщиком стала АНО «РСИ».

Учебное заведение оснащено коворкингом, учебными классами, библиотекой, лаборантскими, спортивным и актовым залами и т. д.

На пришкольной территории установят несколько спортивных площадок для занятия разными видами спорта, а также беговую дорожку.

До этого сообщалось, что школу на 2,2 тысячи мест откроют в жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцове к сентябрю 2023 года. Здание нового образовательного учреждения будет четырехэтажным.

Местные жители с нетерпением ждут открытия нового образовательного учреждения, ведь сейчас им приходится возить детей в дальние школы.

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