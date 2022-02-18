Производство ягод увеличат на треть в Подмосковье

Фото: pixabay.com

Власти Московской области намерены в текущем году увеличить производство ягод на тридцать пять процентов и реконструировать молочные комплексы, сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на главу регионального Минсельхоза Сергея Воскресенского.

— Мы планируем в этом году на 35 процентов увеличить производство ягод и выйти в лидеры по производству промышленной ягоды в России, — отметил он в ходе заседания Мособлдумы.

Также в регионе реконструируют действующие молочные комплексы. Это даст возможность увеличить производство молока на 50 тысяч тонн за три года.

Также в этом году власти региона намерены выдать субсидии на приобретение техники, которая позволит более глубоко перерабатывать картофель и овощи, что даст возможность увеличить товарную долю на 20 процентов.

Кроме того, в области появится платформа с вакансиями по аграрным специальностям.

Ранее сообщалось, что доля отечественных товаров на продовольственном рынке Москвы составляет 80 процентов. Москва ежегодно потребляет более 12 миллионов тонн продовольствия, в том числе свыше 1,7 миллиона тонн овощей, более одного миллиона тонн мяса и мясных продуктов.