Народный артист России Геннадий Юхтин умер в возрасте 89 лет

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Юхтин с первого раза поступил во ВГИК. В 1955 году он пополнил труппу Театра-студии киноактера. В том же году на экраны вышел фильм с участием молодого Юхтина — «Дело Румянцева», в котором актер сыграл бывшего детдомовца.

Многим зрителям он знаком по роли инженера Крушенкова в фильме «Весна на Заречной улице». Также он сыграл во многих известных советских фильмах: «Чужая родня», «Баллада о солдате», «Неуловимые мстители», «Братья Карамазовы» (1969) и других.