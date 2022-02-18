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Народный артист России Геннадий Юхтин умер в возрасте 89 лет

Полина Долганова

Общество
Народный артист России Геннадий Юхтин умер в возрасте 89 лет
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Народный артист России Геннадий Юхтин скончался на 90-м году жизни. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.

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15 февраля Юхтин, ранее выписанный из больницы по его просьбе, был вновь госпитализирован в больницу. На этот раз причиной госпитализации стал коронавирус.

Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка. При рождении родители, идейные коммунисты, назвали сына Гений. В 10 лет он потерял родителей и стал сиротой, воспитывался в детском доме.

Юхтин с первого раза поступил во ВГИК. В 1955 году он пополнил труппу Театра-студии киноактера. В том же году на экраны вышел фильм с участием молодого Юхтина — «Дело Румянцева», в котором актер сыграл бывшего детдомовца.

Многим зрителям он знаком по роли инженера Крушенкова в фильме «Весна на Заречной улице». Также он сыграл во многих известных советских фильмах: «Чужая родня», «Баллада о солдате», «Неуловимые мстители», «Братья Карамазовы» (1969) и других.

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