Наталья Сергунина рассказала о тематической программе ВДНХ ко Дню гида

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

На ВДНХ подготовили тематические экскурсии ко Дню гида, который празднуется 21 февраля. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Экскурсии рассчитаны как на взрослых, так и на детей. Например, в центре «Слово» можно будет побывать в воссозданной первой русской типографии, а в павильоне «Рабочий и колхозница» расскажут о развитии науки в советские времена и покажут оборудование, которое тогда использовали ученые, — рассказала она.

Так, например, уже в эту субботу, 19 февраля, в 12:00 можно будет бесплатно посетить экскурсию по выставке «Мечта москвича» в Музее транспорта Москвы (павильон № 26 «Транспорт СССР»). Посетители узнают историю автомобиля.

В воскресенье, 20 февраля, в 16:00 и 19:00 центр славянской письменности «Слово» приглашает на бесплатную обзорную экскурсию «Кириллица в пространстве и времени: от момента создания до наших дней».

21 февраля всех желающих приглашают присоединиться к обзорной экскурсии по территории, увидеть знаковые архитектурные шедевры ВДНХ и узнать интересные факты о выставке.

На следующий день, 22 февраля, в 19:00 и 20:00 в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ проведут дополнительные обзорные экскурсии по выставке «Ф-1: феноменально первый. Атомный проект, который изменил мир». Она проходит в партнерстве с Политехническим музеем и НИЦ «Курчатовский институт».

До этого стало известно, что бесплатные онлайн-курсы для женщин «Я купила бизнес/франшизу: что мне делать дальше?» стартуют в центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ с 21 февраля. Цикл лекций входит в программу «Мама онлайн».