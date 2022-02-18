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Захарова заявила о провале американских спецслужб из-за дезинформации о «вторжении»

Полина Долганова

В мире
Захарова заявила о провале американских спецслужб из-за дезинформации о «вторжении»
Фото: МИД РФ

Заявления государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки и представителя Госдепа Неда Прайса о «нападении» российской стороны на Украину говорят о провале в работе разведки США. Такое мнение в пятницу, 18 февраля, выразила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

— Ссылки Блинкена, Псаки, Прайса и остальной агитбригады войны на американские «разведданные» свидетельствуют о провале спецслужб США. Важный вопрос: какая из этих структур поставила в Белый дом фальшивку? — написала Захарова на своей странице в Telegram.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что Россия организует вторжение на Украину в течение ближайших дней. Москва, по его мнению, не отвела войска, а также стянула дополнительные подразделения. Более того, Байден заявил, что Россия проведет операцию под чужим флагом.

При этом в МИД РФ недавно сообщили, что Россия не собирается устраивать вторжение на Украину. Обязательства Москвы по Будапештскому меморандуму 1994 года не имеют отношения к конфликту на Украине, подчеркнули в министерстве. Утрата страной территориальной целостности, считают в МИД, произошла вследствие внутренних процессов.

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