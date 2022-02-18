Полицейские задержали хулигана, устроившего стрельбу в Алтуфьево

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе Карта всех событий

Сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в хулиганстве со стрельбой. Он добровольно выдал пистолет и три патрона к нему. Об этом в пятницу, 18 февраля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, конфликт произошел в одном из дворов на Алтуфьевском шоссе. Две компании молодых людей начали спорить и ругаться.

В какой-то момент 43-летний мужчина достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов, после этого уехал на такси. В результате стрельбы два человека пострадали.

Видео: МВД Медиа

Вскоре после этого нападавшего задержали.

После этого сотрудники МВД провели исследование оружия. Результаты показали, что пистолет является травматическим, а патроны пригодны для стрельбы из него. Соответствующее разрешение на оружие у мужчины имеется.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Хулиганство».

Днем ранее, 17 февраля, вандалы разрисовали Драматический театр имени Станиславского на Тверской и тоже устроили стрельбу.