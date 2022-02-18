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Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса почти 39 тысяч человек

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса почти 39 тысяч человек
Фото: pixabay.com

За сутки в столице выздоровел после лечения от коронавируса 38 981 человек. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили в оперштабе Москвы.

Таким образом, всего московские медики вылечили 2 363 212 пациентов.

Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса почти 39 тысяч человек Фото: Оперштаб

В городе за сутки обнаружили еще 8308 новых случаев COVID-19. В больницу доставлены 884 человека. К аппарату ИВЛ подключен 581 пациент. Умерли от этого диагноза 86 человек, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столице удалось не вводить дополнительные ограничения из-за нового штамма коронавируса «омикрон».

До этого, 14 февраля, главный врач Больницы имени Филатова Валерий Вечорко сообщил, что пик заболеваемости «омикроном» в Москве пройден. По его словам, «омикрон» оказался более заразным, чем предыдущие штаммы. Но столичная система здравоохранения была готова к росту заболеваемости и смогла спокойно его перенести.

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