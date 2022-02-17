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Власти Москвы сообщили, что город избежал ограничений из-за «омикрона»

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Власти Москвы сообщили, что город избежал ограничений из-за «омикрона»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москве удалось не вводить дополнительные ограничения из-за нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом в четверг, 17 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, рост розничной торговли в январе превысил 30 процентов.

— Если взять хороший маркер состояния экономики — оборот розничной торговли, мы видим продолжающийся рост, — отметил Ефимов в эфире телеканала «Москва 24».

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До этого, 14 февраля, главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко сообщил, что пик заболеваемости «омикроном» в Москве пройден. По его словам, «омикрон» оказался более заразным, чем предыдущие штаммы. Но столичная система здравоохранения была готова к росту заболеваемости и смогла спокойно его перенести.

Однако, предупреждает Вечорко, абсолютные значения заболеваемости все еще очень высоки и амбулаторное звено продолжает работать в усиленном режиме.

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