Вечорко рассказал, что Москва преодолела пик заболеваемости «омикроном»

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Пик заболеваемости новым штаммом коронавируса «омикрон» в Москве пройден. В стационарном звене наблюдается постепенное снижение числа госпитализаций. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщил главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко в своем аккаунте в Facebook.

По его словам, «омикрон» оказался менее заразным, чем предыдущие штаммы. Столичная система здравоохранения была готова к росту заболеваемости и смогла спокойно его перенести.

— В стационарном звене наблюдается постепенное снижение числа госпитализаций. Так, в ГКБ № 15 за период с 7 по 14 февраля поступило 1143 человека, что на 382 пациента меньше, чем за первую неделю февраля, — написал он.

Однако, предупреждает Вечорко, абсолютные значения заболеваемости все еще очень высоки и амбулаторное звено продолжает работать в усиленном режиме. Иммунизация остается самым надежным способом защиты.

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До этого основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев заявил, что если взрослый человек заразился штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», то у него может развиться нейроковид и лонгковид. Помимо этого, у детей после болезни фиксируются системные воспаления.

Также вирусолог спрогнозировал плавное снижение заболеваемости «омикроном» в Москве. Как отметил специалист, высокий (хоть и не стопроцентный) перекрестный иммунитет — возможная причина того, что столица быстро прошла пик заболеваемости.