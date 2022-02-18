Отделения «Почты России» поменяют график работы в связи с 23 Февраля

Фото: Пресс-служба «Почты России»

Отделения «Почты России» по всей стране изменят график работы в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили в пресс-службе «Почты России».

— 22 февраля почтовые отделения по всей стране закроются на час раньше, кроме круглосуточных отделений Москвы (101000, 107241, 121099) и Санкт-Петербурга (191036, 190000) - в предпраздничный день они продолжат работать в обычном режиме. 23 февраля станет выходным днем для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных. 24 февраля отделения Почты России будут работать по обычному графику, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что уточнить график работы всех отделений и найти ближайшее можно на сайте почты или в мобильном приложении.

Приближается 23 Февраля. Мужчины по всей стране получают различные подарки и открытки. В Москве к выбору памятного подарка подошли серьезно. Там продолжается голосование за дизайн будущих открыток ко Дню защитника Отечества. Проект выбирают пользователи портала «Активный гражданин» из присланных работ на всероссийский конкурс детских рисунков «Защитники Отечества», организованный Музеем Победы и движением «Юнармия».