Россиянам напомнили о выходном дне 23 февраля

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Во вторник, 22 февраля, россиян ожидает сокращение рабочего дня, а затем в стране наступит выходной в честь Дня защитника Отечества. Об этом напомнили в Роструде.

— Среда будет выходным днем, а продолжительность рабочего дня во вторник сокращается на один час, так как 22 февраля является предпраздничным рабочим днем, — заявили в ведомстве.

Всего в текущем году граждане России будут отдыхать 118 дней.

В марте россиян ожидает сразу три выходных подряд: 6, 7 и 8 марта. При этом в период с 28 февраля по 5 марта все дни будут рабочими.

Также каникулы ожидаются с 1 по 3 и с 7 по 10 мая, подытожили в Роструде.

Приближается 23 Февраля. Мужчины по всей стране получают различные подарки и открытки. В Москве к выбору памятного подарка подошли серьезно. Там продолжается голосование за дизайн будущих открыток ко Дню защитника Отечества. Проект выбирают пользователи портала «Активный гражданин» из присланных работ на всероссийский конкурс детских рисунков «Защитники Отечества», организованный Музеем Победы и движением «Юнармия».