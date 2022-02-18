Грабители порезали женщине лицо на юго-востоке Москвы за то, что она не хотела отдавать им сумку

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Россия, Москва, Донецкая улица Карта всех событий

Двое неизвестных напали на девушку на Донецкой улице, ножом изрезали ее лицо и руки за то, что она отказалась отдавать им сумку. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Потерпевшая — безработная гражданка 1989 года рождения — обратилась в полицию. Она заявила, что на нее напали двое неизвестных и попытались отнять сумку. Девушка попыталась оказать сопротивление. Тогда злоумышленники достали нож и изрезали ее лицо и руки.

После этого мужчины украли у пострадавшей сумку, в которой находились телефон, деньги и документы.

Нарядом скорой помощи девушка была доставлена в больницу для оказания необходимой помощи.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

17 февраля пострадала еще одна девушка. Двое безработных мужчин похитили ее и вымогали более миллиона рублей.