Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Двое безработных мужчин похитили девушку и вымогали более миллиона рублей

Елена Самойлова

Происшествия
Двое безработных мужчин похитили девушку и вымогали более миллиона рублей
Фото: Pixabay

Двое безработных мужчин насильно посадили девушку в автомобиль, отвезли в незнакомое место и вымогали крупную сумму денег. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 17 февраля, сообщил знакомый с ситуацией источник.

По словам собеседника «ВМ», у девушки вымогали более миллиона рублей, угрожая ножом.

— Один из похитителей был знакомым девушки, — заключил собеседник «ВМ».

По данному факту проводится проверка.

В конце января подмосковная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих мужчин, обвиняемых в похищении человека и вымогательстве.

Читайте также:
Автомобили вымогательство денег Деньги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Все мнения
О проекте