Двое безработных мужчин похитили девушку и вымогали более миллиона рублей

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Двое безработных мужчин насильно посадили девушку в автомобиль, отвезли в незнакомое место и вымогали крупную сумму денег. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 17 февраля, сообщил знакомый с ситуацией источник.

По словам собеседника «ВМ», у девушки вымогали более миллиона рублей, угрожая ножом.

— Один из похитителей был знакомым девушки, — заключил собеседник «ВМ».

По данному факту проводится проверка.

В конце января подмосковная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих мужчин, обвиняемых в похищении человека и вымогательстве.