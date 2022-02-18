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Половина компаний в Москве проведет корпоративы 23 февраля и 8 марта

Михаил Алимов

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Половина компаний в Москве проведет корпоративы 23 февраля и 8 марта
Фото: Unsplash

В Москве корпоративы в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня проведет половина компаний. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса SuperJob.

— В Москве 46 процентов представителей компаний и сами работодатели ответили, что не планируют в этом году проводить корпоративные мероприятия на 23 Февраля и 8 Марта, 25 процентов сказали, что, наоборот, будут отмечать непременно два праздника. Еще в 8 процентах компаний ответили SuperJob, что будут объединять празднество двух событий. В 4 процентах компаний отметили, что будут праздновать только 23 Февраля, а в 4 процентах — только 8 Марта. Затруднились ответить только 13 процентов респондентов со стороны работодателей, — говорится в исследовании.

Отмечается, что предприятия с числом сотрудников от 100 до 1000 чаще планируют мероприятия, чем крупный и мелкий бизнес. Больше всего желающих провести корпоративы оказалось среди представителей сферы строительства и услуг.

Во вторник, 22 февраля, россиян ожидает сокращение рабочего дня, а затем в стране наступит выходной в честь Дня защитника Отечества. Об этом напомнили в Роструде. Всего в текущем году граждане России будут отдыхать 118 дней.

В марте россиян ожидает сразу три выходных подряд: 6, 7 и 8 марта. При этом в период с 28 февраля по 5 марта все дни будут рабочими.

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