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Андрей Бочкарев: Выдано разрешение на строительство новой школы-гиганта на северо-востоке столицы

Михаил Алимов

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Андрей Бочкарев: Выдано разрешение на строительство новой школы-гиганта на северо-востоке столицы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Полярная улица Карта всех событий

На северо-востоке столицы построят школу на 1100 мест. На ее возведение выдано разрешение. Об этом в пятницу, 18 февраля, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В районе Южное Медведково на северо-востоке столицы появится новая школа-гигант, рассчитанная на 1100 учеников. Инвестору уже выдано разрешение на строительство, которое действует до 17 февраля 2025 года и позволяет приступить к работам на площадке, — рассказал он.

У здания будет три этажа, его площадь составит 24,7 тысячи квадратных метров. Ее построят на улице Полярная. В ней смогут обучаться 400 учеников начальной школы и 700 средней.

— Помимо кабинетов для стандартных учебных дисциплин здесь появится IT-полигон, две мастерские и два кабинета домоводства, помещения шахматного, художественных и музыкальных кружков, актовый зал на 660 мест, медицинский блок, столовая, два спортивных и гимнастический залы, библиотека с медиатекой и помещения для групп продленного дня с возможностью организации спальных мест, — отметил заммэра.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, школу возведут за счет инвестора ПИК в составе ЖК «Полярная 25».

— Всего в рамках реализации проекта жилого комплекса будут построены десять жилых корпусов, два детских сада, школа и два многоуровневых паркинга. Два ДОУ также планируется передать городу, — резюмировала она.

В январе Бочкарев заявил, что девять школ-гигантов на 11,5 тысячи учеников появятся в Москве в текущем году. Он отметил, что образовательные учреждения планируют ввести в эксплуатацию на Волоколамском шоссе, Люблинской улице, 17-м квартале городского района Некрасовка и в Новой Москве. Заммэра подчеркнул, что строительство школ — одна из приоритетных задач для столичных властей.

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