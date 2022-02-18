Женщина планировала отправиться в отпуск, но вместо этого попала в полицию

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Злоумышленник в социальной сети уговорил девушку приобрести тур на сумму более 180 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 18 февраля.

Неизвестный скинул номер счета, на который женщина перевела деньги в размере 185 445 рублей. На следующий день обманутая покупательница неоднократно пыталась связаться с мошенником, но ответа не получила.

Девушка обратилась в полицию с заявлением о причинении значительного материального ущерба. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».

Подобный случай произошел с женщиной, которую кибермошенник обманул на 4 миллиона рублей через приложение удаленного доступа.