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Офтальмолог назвал болезни, которые можно определить по глазам

Анна Михалюк

Общество
Офтальмолог назвал болезни, которые можно определить по глазам
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев рассказал о том, какие болезни можно определить по глазам.

Например, повышенный уровень холестерина можно определить не только по анализу крови.

— Это видно визуально просто при разговоре с человеком. На веках у таких пациентов можно увидеть ксантелазмы — жировые отложения холестерина. Еще один признак — дуга синего оттенка вокруг радужки глаза. Как правило, она возникает у людей в возрасте и связана с повышением холестерина, — рассказал врач в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Сахарный диабет тоже можно распознать по глазам. Это заболевание может вызывать раннюю катаракту — помутнение хрусталика, когда он становится светлее и человек постепенно теряет зрение:

— Заболевания печени тоже можно определить по глазам. При вирусных гепатитах происходит пожелтение покровов тела и роговицы глаз. Билирубин, который печень должна перерабатывать, но не справляется с этим, попадает в кровь и в ткани и окрашивает их.

Меланому, которая появилась в глазу, также можно увидеть при осмотре. Она может быть на радужке, на склере или внутри глаза на сосудистой оболочке.

Дефицит витамина А может сопровождаться синдромом сухого глаза. Восполнить дефицит нужно при помощи витаминов в таблетках, а также коррекции рациона, в который нужно добавить морковь и говяжью печень.

— Чтобы снять неприятные ощущения в глазах, пользуйтесь увлажняющими каплями и используйте в помещении увлажнитель воздуха, — порекомендовал доктор.

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