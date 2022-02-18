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Полицейские задержали сотрудника интернет-магазина, укравшего товар на 220 тысяч рублей

Елена Самойлова

Происшествия
Полицейские задержали сотрудника интернет-магазина, укравшего товар на 220 тысяч рублей
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Представители правоохранительных органов задержали 23-летнего подозреваемого в краже товара из интернет-магазина. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО в пятницу, 18 февраля.

Сотрудник магазина похитил товары, которые находились на складе организации и предназначались для отправки клиентам. После этого злоумышленник не явился на смену. Общая сумма ущерба составила более 220 тысяч рублей.

Вскоре сотрудники компании заметили пропажу и обратились в полицию.

Момент кражи попал на видео.

Видео: МВД-Медиа

После задержания подозреваемого полицейские выяснили, что часть украденного имущества похититель успел сбыть. Оставшееся было возвращено магазину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении правонарушителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Днем ранее неизвестный позвонил женщине, представился сотрудником Центробанка и убедил ее установить мобильное приложение для удаленного управления мобильными устройствами под предлогом сохранения денежных средств на банковском счете. После чего на нее были оформлены кредиты на общую сумму четыре миллиона рублей.

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