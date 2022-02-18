Полицейские задержали сотрудника интернет-магазина, укравшего товар на 220 тысяч рублей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Представители правоохранительных органов задержали 23-летнего подозреваемого в краже товара из интернет-магазина. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО в пятницу, 18 февраля.

Сотрудник магазина похитил товары, которые находились на складе организации и предназначались для отправки клиентам. После этого злоумышленник не явился на смену. Общая сумма ущерба составила более 220 тысяч рублей.

Вскоре сотрудники компании заметили пропажу и обратились в полицию.

Момент кражи попал на видео.

Видео: МВД-Медиа

После задержания подозреваемого полицейские выяснили, что часть украденного имущества похититель успел сбыть. Оставшееся было возвращено магазину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении правонарушителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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