Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Завершено расследование уголовного дела в отношении девушек, оскорбивших посетителей мечети

Елена Самойлова

Происшествия
Завершено расследование уголовного дела в отношении девушек, оскорбивших посетителей мечети
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Выползов переулок Карта всех событий

Завершено расследование уголовного дела в отношении шести фигурантов в возрасте от 19 лет до 41 года, обвиняемых в оскорблении чувств верующих в центре Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в пятницу, 18 февраля.

По версии следствия, 19 января молодые люди в районе Выползова переулка публично совершали неуважительные действия с целью оскорбить религиозные чувства верующих и надругаться над почитаемой святыней — мусульманской мечетью.

По словам Ивановой, обвиняемые заранее спланировали преступление. Чтобы не провоцировать общественность, фигуранты дела публиковали свои материалы в социальных сетях, преподнося это как пример негативного контента.

Однако с учетом имеющейся переписки выяснилось, что так они надеялись прославиться в интернете и СМИ.

— Уголовное дело в ближайшее время будет передано для направления в суд, — заключила Иванова.

В конце января участвовавшая в эротической фотосессии на фоне Московской соборной мечети призналась, что сделала это для пиара.

Читайте также:
мечеть Религия Следственный комитет
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Все мнения
О проекте