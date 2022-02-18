Завершено расследование уголовного дела в отношении девушек, оскорбивших посетителей мечети

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Выползов переулок Карта всех событий

Завершено расследование уголовного дела в отношении шести фигурантов в возрасте от 19 лет до 41 года, обвиняемых в оскорблении чувств верующих в центре Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в пятницу, 18 февраля.

По версии следствия, 19 января молодые люди в районе Выползова переулка публично совершали неуважительные действия с целью оскорбить религиозные чувства верующих и надругаться над почитаемой святыней — мусульманской мечетью.

По словам Ивановой, обвиняемые заранее спланировали преступление. Чтобы не провоцировать общественность, фигуранты дела публиковали свои материалы в социальных сетях, преподнося это как пример негативного контента.

Однако с учетом имеющейся переписки выяснилось, что так они надеялись прославиться в интернете и СМИ.

— Уголовное дело в ближайшее время будет передано для направления в суд, — заключила Иванова.

В конце января участвовавшая в эротической фотосессии на фоне Московской соборной мечети призналась, что сделала это для пиара.