«Это был пиар-ход»: участница эротической съемки у мечети призналась в случившемся

Фото: Скриншот видео

Таргетолог Мария, участвовавшая в эротической фотосессии на фоне Московской соборной мечети, призналась, что сделала это для пиара. Об этом она рассказала в видео на своей странице в Instagram.

По словам девушки, она достигла потолка в SMM и захотела «расти дальше». В качестве инструмента роста Мария решила использовать пиар.

— Это спланированная акция, пиар-ход. Хотя по плану раскрывать этого не надо было, — рассказала девушка.

Также Мария заявила, что данный «проект» она разрабатывала совместно с пиар-агентством. Однако о том, что это может привести к уголовной ответственности, она не подозревала.

Откровенная фотосессия у мечети

20 января в Сети появилось видео с девушкой, которая позирует в балаклаве и нижнем белье на фоне Московской соборной мечети вблизи Выползова переулка.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

Фотографировавшая полуобнаженную модель девушка в беседе с «ВМ» рассказала подробности произошедшего и принесла свои извинения. Она подчеркнула, что не является организатором фотосессии и стала участником случайно.

21 января Следственный комитет предъявил обвинение трем участникам откровенной фотосессии на фоне Московской соборной мечети. Девушки обвиняются по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающее явное неуважение к обществу и совершенное в целях оскорбления религиозных чувств верующих».