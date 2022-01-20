Уголовное дело возбудили после откровенной фотосессии у мечети в Москве

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Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих по факту откровенной фотосессии на фоне Московской соборной мечети. Об этом Вечерней Москве сообщила в четверг, 20 января, старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

— По версии следствия, группа лиц, находясь вблизи Выползова переулка в городе Москве, преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней — мусульманской мечети, публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих, — заявила Иванова.

По ее словам, личность и местонахождение подозреваемой уже установлены, и она скоро будет доставлена в подразделение.

Также следствие планирует допросить остальных участников скандальной фотосессии.

До этого фотографировавшая полуобнаженную модель девушка в беседе с «ВМ» рассказала подробности произошедшего и принесла свои извинения. Она подчеркнула, что не является организатором фотосессии и стала участником случайно.

Заигрались в инстаблогеров

20 января в Сети появилось видео с девушкой в балаклаве, которая позирует в нижнем белье на фоне Московской соборной мечети.

3 ноября Тверской районный суд Москвы назначил 14 суток ареста девушке-блогеру, которая сфотографировалась в полуобнаженном виде на фоне Московского Кремля.

Еще один похожий случай произошел в Санкт-Петербурге. Летом 2020 года 30-летняя Ирина Волкова снялась в полуобнаженном виде на фоне Исаакиевского собора. Фотографию она выложила в соцсеть Instagram. 30 октября этого года в отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

В ходе заседания суда Волкова свою вину признала, заявив, что она «немножко заигралась в инстаблогера». Также она рассказала, что у нее несовершеннолетний ребенок, а на жизнь она зарабатывает «шугарингом и бровями».

Суд отказался избирать меру пресечения, назвав доводы следствия предположительными. Волкову освободили в зале суда.