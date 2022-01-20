«Я приношу извинения»: участница эротической съемки у мечети рассказала, что сделала фото случайно

Фото: instagram/_mamasmm_

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Девушка, фотографировавшая полуобнаженную модель на фоне Московской соборной мечети, рассказала «Вечерней Москве» о произошедшем.

На распространившихся в Сети кадрах — SMM-специалист по имени Мария. Именно она фигурирует в видео в качестве фотографа. По словам Марии, она не является организатором и участником эротической фотосессии на фоне мечети.

— Ехала на машине и увидела девушек, которые снимаются в обнаженном виде. Сразу поняла, к чему это ведет. Я стала их отговаривать и решила сама сделать пару фоток, чтобы потом написать гайд «Как не надо делать», — сказала Мария.

Гайд уже опубликован на странице Марии в Instagram.

Фото: Скриншот видео

В разговоре с «ВМ» Мария отметила, что устроившие фотосессию у храма девушки хотели «много подписчиков, известности и популярности», но при этом они даже не задумывались, что их действия могут кого-то оскорбить.

Сама Мария хоть и подчеркивает, что случайно стала участником этой истории, приносит свои извинения людям, чьи чувства она могла задеть.

— Я приношу свои извинения всем, кого я оскорбила и задела. Я не хотела попрать ничьих чувств, — заключила собеседница «ВМ».

Утром 20 января в Сети появилось видео с девушкой в балаклаве, которая позирует в нижнем белье на фоне Московской соборной мечети. Имам Московской соборной мечети, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что в настоящее время готовится обращение в правоохранительные органы. По его словам, правоохранители должны оценить данный поступок и привлечь человека к ответственности.