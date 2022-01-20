Имам московской мечети прокомментировал откровенную фотосессию девушки в балаклаве

Фото: Пресс-служба Совета муфтиев России / Алексей Наместников

Эротическая фотосессия на фоне Московской соборной мечети — это очередная провокация. Об этом в четверг, 20 января, рассказал имам Московской соборной мечети, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

По его словам, находясь внутри или снаружи мечетей, храмов и так далее, человек должен вести себя подобающе. Такого рода фото у храмов задевают чувства верующих людей.

— Время и так непростое, когда и коронавирус, и политические, и экономические сложности, зачем сюда примешивать еще и какие-то аспекты, которые будоражат сознание людей? Мне сейчас из мусульман много кто прислал это видео — мол, надо отреагировать. Мы сейчас подготовим обращение в правоохранительные органы, пускай они данным вопросом занимаются, оценивают поступок и привлекают человека к ответственности, — рассказал он изданию News.ru.

Аляутдинов отметил, что в многоконфессиональном государстве следует жить в мире и согласии. Провокации ни к чему хорошему не приведут.

В этот же день сообщалось, что девушка сделала фото в нижнем белье на фоне Московской соборной мечети. В Сети появилось видео, на котором запечатлен эпизод фотосъемки. На кадрах девушка позирует в нижнем белье на фоне мечети, при этом лицо модели скрыто балаклавой. Ее фотографирует на телефон еще одна девушка.

Похожий случай случился в Москве в ноябре.

Заигрались в инстаблогеров

3 ноября Тверской районный суд Москвы назначил 14 суток ареста девушке-блогеру, которая сфотографировалась в полуобнаженном виде на фоне Московского Кремля.

Похожий случай недавно произошел в Санкт-Петербурге. Летом 2020 года 30-летняя Ирина Волкова снялась в полуобнаженном виде на фоне Исаакиевского собора. Фотографию она выложила в соцсеть Instagram. 30 октября этого года в отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

В ходе заседания суда Волкова свою вину признала, заявив, что она «немножко заигралась в инстаблогера». Также она рассказала, что у нее несовершеннолетний ребенок, а на жизнь она зарабатывает «шугарингом и бровями».

Суд отказался избирать меру пресечения, назвав доводы следствия предположительными. Волкову освободили в зале суда.

Еще один случай произошел в Москве. 30 сентября стало известно, что сотрудники полиции задержали блогера Руслана Бобиева. Мужчина снялся с девушкой на фоне храма Василия Блаженного в провокационной позе. Позднее мужчина записал видео, в котором публично извинился.

1 октября Замоскворецкий суд арестовал на 10 суток подругу блогера Руслана Бобиева Анастасию Чистову, которая участвовала вместе с ним в вульгарной фотосессии у храма Василия Блаженного. Кроме этого, материалы дела в отношении самого блогера переданы в территориальное подразделение Следственного комитета для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В разговоре с «ВМ» председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов заявил, что поступок таджикского блогера заслуживает самого строгого наказания. По словам Давлатова, Бобиев повел себя «как животное», опорочив таджикский народ и главные символы РФ.