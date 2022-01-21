Трем участникам откровенной фотосессии у мечети в Москве предъявили обвинение
Следственный комитет предъявил обвинение трем участникам откровенной фотосессии на фоне Московской соборной мечети. Об этом «Вечерней Москве» сообщила в пятницу, 21 января, старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
По словам представителя ведомства, три фигурантки 19, 20 и 40 лет обвиняются по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающее явное неуважение к обществу и совершенное в целях оскорбления религиозных чувств верующих».
Иванова уточнила, что обвиняемые спланировали преступление заранее. Они хотели распространить материал в интернете и получить большую огласку в соцсетях и средствах массовой информации.
— В оправдание своих действий перед общественностью фигуранты опубликовали материалы в социальных сетях под видом примера негативного контента. Однако с учетом имеющейся между фигурантами переписки их целью было введение аудитории в заблуждение и получение большого числа подписчиков, — пояснила Иванова.
Также участники фотосессии заранее распределили роли и версии, которые они планировали сообщить правоохранительным органам в случае пресечения их противоправных действий.
— Обвиняемых отпустили по подписку о невыезде, — заключила Иванова.
Откровенная фотосессия у мечети
20 января в Сети появилось видео с девушкой, которая позирует в балаклаве и нижнем белье на фоне Московской соборной мечети вблизи Выползова переулка.
По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих.
Фотографировавшая полуобнаженную модель девушка в беседе с «ВМ» рассказала подробности произошедшего и принесла свои извинения. Она подчеркнула, что не является организатором фотосессии и стала участником случайно.