Трем участникам откровенной фотосессии у мечети в Москве предъявили обвинение

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Россия, Москва, Выползов переулок Карта всех событий

Следственный комитет предъявил обвинение трем участникам откровенной фотосессии на фоне Московской соборной мечети. Об этом «Вечерней Москве» сообщила в пятницу, 21 января, старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, три фигурантки 19, 20 и 40 лет обвиняются по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающее явное неуважение к обществу и совершенное в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Иванова уточнила, что обвиняемые спланировали преступление заранее. Они хотели распространить материал в интернете и получить большую огласку в соцсетях и средствах массовой информации.

— В оправдание своих действий перед общественностью фигуранты опубликовали материалы в социальных сетях под видом примера негативного контента. Однако с учетом имеющейся между фигурантами переписки их целью было введение аудитории в заблуждение и получение большого числа подписчиков, — пояснила Иванова.

Видео: Telegram / Москва 24

Также участники фотосессии заранее распределили роли и версии, которые они планировали сообщить правоохранительным органам в случае пресечения их противоправных действий.

— Обвиняемых отпустили по подписку о невыезде, — заключила Иванова.

Откровенная фотосессия у мечети

20 января в Сети появилось видео с девушкой, которая позирует в балаклаве и нижнем белье на фоне Московской соборной мечети вблизи Выползова переулка.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

Фотографировавшая полуобнаженную модель девушка в беседе с «ВМ» рассказала подробности произошедшего и принесла свои извинения. Она подчеркнула, что не является организатором фотосессии и стала участником случайно.