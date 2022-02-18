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Продеус дал советы, как не заболеть в условиях слякотной погоды

Ирина Игнатенко

Общество
Продеус дал советы, как не заболеть в условиях слякотной погоды
Фото: depositphotos

Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук и профессор Андрей Продеус дал советы, как не заболеть в условиях слякотной погоды.

Он отметил, что и без лекарств можно снизить риски заболевания весной в несколько раз. Для этого нужно соблюдать режим дня. Нужно ложиться спать до полуночи, это необходимо для восстановления иммунитета.

Важно не забывать о полноценном питании. Пища должна быть богата белком, клетчаткой. Продеус посоветовал включить в рацион мясо, рыбу, птицу.

В-третьих, по словам врача, практически всем нужен витамин D. Примерно у 60 процентов населения России он снижен, поэтому иммунная система ослабевает.

Кроме того, важно не забывать о гигиене.

— Доказано на достаточно контагиозных вирусах гриппа: если человек пять-восемь раз в день моет руки с мылом, он снижает вероятность инфицирования себя в несколько раз, — отметил специалист в комментарии ОСН.

До этого врачи назвали особенности питания при подготовке организма к весне.

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