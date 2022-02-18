Платежи по налогу на прибыль в бюджет столицы на четверть превысили допандемийный уровень

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Поступления в бюджет Москвы по налогу на прибыль в 2021 году на четверть превысили показатели допандемийного 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба департамента финансов города в пятницу, 18 февраля.

— Поступления по налогу на прибыль организаций в 2021 году составили 1 триллион 83,3 миллиарда рублей. По сравнению с 2020 годом они увеличились на 36,6 процента или на 290,2 миллиарда рублей. Показатели допандемийного 2019 года превышены на 24,9 процента или 216,1 миллиарда рублей, — уточняется в сообщении пресс-службы.

По словам главы департамента финансов Елены Зяббаровой, поступления по налогу на прибыль сильно зависят от финансовых успехов городских предприятий. В минувшем году росли платежи по налогу организаций, занятых в сферах торговли, транспорта, операций с недвижимостью, в строительстве и предприятий обрабатывающей промышленности.

ИТ-сфера стала единственной, чьи налоговые поступления в бюджет снизились по сравнению с предыдущими периодами. В пресс-службе отметили, что спад связан с освобождением организаций, задействованных в области создания и распространения программного обеспечения, от уплаты налога на прибыль с 1 января 2021 года.

— По факту высвободившиеся средства предприниматели направили на развитие бизнеса и создание новых конкурентоспособных рабочих мест. В итоге снижение поступлений по налогу на прибыль в 2021 году от ИТ-отрасли на 9,3 процента или 5,6 миллиарда рублей было скомпенсировано увеличением платежей в бюджет Москвы по НДФЛ на 24,1 процента, — резюмировала Зяббарова.

Она подчеркнула, что суммарные налоговые и неналоговые платежи в бюджет Москвы от ИТ-организаций в минувшем году увеличились на 19,2 миллиарда рублей или на 11,9 процента по сравнению с 2020 годом, пишет официальный сайт мэра Москвы.

14 февраля правительство Москвы подвело итоги исполнения бюджета Москвы за 2021 год.